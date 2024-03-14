KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2024 ÖSYM takviminde duyuruldu. Devlet kadrosunda yer almak isteyen adaylar KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak? İşte bilgiler…