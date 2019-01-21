KPSS 2019 sınavı ne zaman? sorusu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS sınavı ÖSYM tarafından uygulanıyor. ÖSYM 2019 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini de açıkladı. İşte 2019 KPSS tarihleri...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019

2019 KPSS sınavı için adaylar hazırlıklarına başlarken ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alana Bilgisi (ÖABT),Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları için başvuru tarihini 3 - 15 Mayıs 2019 olarak duyuruldu. Sınavların geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 Salı günü.

2019 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2019 Pazar günü adayların katılımıyla yapılacak. Alana Bilgisi 1. gün sınavı 20 Temmuz Cumartesi günü yapılacakken 2. gün sınavı da 21 Temmuz Pazar günü adayların katılımıyla gerçekleşecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Tüm sınavların sonuçları 29 Ağustos Perşembe günü ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ

2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

2018 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA İÇİN TIKLAYIN

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 18.01.2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYIN

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.