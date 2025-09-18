KPSS sonuç sorgulama sayfası: 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının tüm oturumları sona erdi. Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Şimdi ise gözler KPSS sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS Alan Bilgisi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları sorgulaması sürüyor. Memur olmak için adaylar KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS Alan Bilgisi oturumlarını 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde tamamladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte puan dağılımları ve adayların tercih süreci için gerekli veriler de paylaşılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir
KPSS SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI
Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.