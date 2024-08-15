KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki, "2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonucu sorgulama ekranı...