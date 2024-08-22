KPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
ÖSYM, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları için tarih verdi. Temmuz ayında yapılan lisans sınavı sonrası KPSS sonuçları sorgulanıyor. KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak KPSS sonuçları öğrenilecek. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS sonuçları sorgulama sayfası
KPSS sınav sonuçları milyonların gündeminde yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişlerdi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.
2024 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.
2024 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; Lisans KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.