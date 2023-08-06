KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
KPSS soru yorumları, 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile araştırılmaya başlandı. GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak olan adaylar sınavın ardından KPSS yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacak. İşte 2023 KPSS sınav yorumları...
KPSS sınav ve soru yorumları, Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile gündeme geldi. KPSS ÖABT, 6 Ağustos Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştiriliyor. ÖABT saat 10:15'te başalarken İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. Sınavdan çıkan adaylar ise Twitter hesapları üzerinden KPSS ÖABT sorularına ilişkin yorumlarını paylaşacak. İşte adayların 2023 KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı? sorusuna yanıtları...
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?
ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 6 Ağustos Pazar günü uygulanıyor.
KPSS ÖABT SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS ÖABT sınav yorumlarını sınavın hemen ardından Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaşacaklar.