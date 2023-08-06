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KPSS sınav ve soru yorumları, Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile gündeme geldi. KPSS ÖABT, 6 Ağustos Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştiriliyor. ÖABT saat 10:15'te başalarken İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. Sınavdan çıkan adaylar ise Twitter hesapları üzerinden KPSS ÖABT sorularına ilişkin yorumlarını paylaşacak. İşte adayların 2023 KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı? sorusuna yanıtları...