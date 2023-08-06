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        Haberler Gündem KPSS SORU YORUMLARI 6 Ağustos 2023 | KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

        KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

        KPSS soru yorumları, 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile araştırılmaya başlandı. GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak olan adaylar sınavın ardından KPSS yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacak. İşte 2023 KPSS sınav yorumları...

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 08:53
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        KPSS sınav ve soru yorumları, Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile gündeme geldi. KPSS ÖABT, 6 Ağustos Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştiriliyor. ÖABT saat 10:15'te başalarken İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. Sınavdan çıkan adaylar ise Twitter hesapları üzerinden KPSS ÖABT sorularına ilişkin yorumlarını paylaşacak. İşte adayların 2023 KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı? sorusuna yanıtları...

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        KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?

        ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 6 Ağustos Pazar günü uygulanıyor.

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        KPSS ÖABT SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

        Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS ÖABT sınav yorumlarını sınavın hemen ardından Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaşacaklar.

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        İŞTE 2023 KPSS SORU YORUMLARI

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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