Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        KPSS tarihleri 2026: Lisans, ortaöğretim, önlisans KPSS sınav ve başvurular ne zaman?

        Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026 yılı için yayımladığı resmi sınav takvimi ile KPSS maratonunun tüm detayları netleşti. Peki Lisans, ortaöğretim, önlisans KPSS sınav ve başvurular ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devlet memuru olmak isteyenler KPSS tarihlerini araştırıyor. KPSS sınavına çok sınava katılım gösterecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak ve söz konusu sınavlara katılacaklar. İşte KPSS 2026 takvimi

        2

        KPSS LİSANS

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

        Başvurular 1 Temmuz 2026’da başlayacak ve 13 Temmuz 2026’da sona erecek.

        Geç başvurular ise 22 Temmuz 2026 tarihinde alınacak, işlemler 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

        Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün

        Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvuru tarihleri 1–13 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

        Geç başvuru günü 22 Temmuz 2026, son saat ise 23 Temmuz 2026 23.59 olacak.

        Sonuçlar 7 Ekim 2026’da ilan edilecek.

        3

        KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün

        Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

        Başvuru ve geç başvuru tarihleri birinci günle aynı olacak.

        Bu oturumun sonuçları da 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS Ön Lisans

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 29 Temmuz 2026’da başlayacak, 10 Ağustos 2026’da sona erecek.

        Geç başvuru işlemleri 19 Ağustos 2026’da yapılacak, son saat 20 Ağustos 2026 23.59 olarak açıklandı.

        Sonuçlar 30 Ekim 2026’da duyurulacak.

        KPSS Ortaöğretim

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvuru süreci 27 Ağustos 2026’da başlayacak ve 8 Eylül 2026’da tamamlanacak.

        Geç başvurular 15 Eylül 2026’da alınacak, 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar işlem yapılabilecek.

        Sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi.

        KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi)

        KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak ve işlemler aynı gün saat 23.59’a kadar sürecek.

        DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?