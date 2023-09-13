Haberler Gündem KPSS tercih kılavuzu bekleniyor: ÖSYM 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu bekleniyor: ÖSYM 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? kPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla "KPSS tercih ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme geldi. KPSS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. İşte, KPSS-2023/2 tercih kılavuzu ve tarihleri ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:19 facebook

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Kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçları doğrultusunda memur alımı gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile tercih detayları belli olacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT alanlarından sınav sonuçlarını öğrenen adayların gözleri "KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Ancak ÖSYM'nin takvimine göre KPSS tercihleri 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.