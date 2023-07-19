KPSS tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM AİS ile KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM AİS ile KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek için tercih yapan adaylar KPSS-2023/1 tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Tercih sürecinin 13 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

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KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.