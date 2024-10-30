KPSS ortaöğretim tercihlerinde geri sayım sürüyor. KPSS tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunun ardından; KPSS taban, tavan puanları ve tercih takvimi netlik kazanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...