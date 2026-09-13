KPSS zor muydu kolay mıydı? 2026 KPSS Alan Bilgisi İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları nasıldı?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinden 40'ar soru yöneltildi. Adayların sınav sonrası en çok merak ettiği konuların başında ise soruların zorluk seviyesi geldi. Özellikle İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinde hangi soruların zorladığı ve sınavın genel olarak kolay mı yoksa zor mu olduğu araştırılıyor. İşte, 2026 KPSS Alan Bilgisi soru yorumları ile adaylardan komik X KPSS2026 paylaşımları…