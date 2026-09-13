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        Haberler Bilgi KPSS zor muydu kolay mıydı? 2026 KPSS Alan Bilgisi İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları nasıldı?

        KPSS zor muydu kolay mıydı? 2026 KPSS Alan Bilgisi İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları nasıldı?

        2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri adayların karşısına çıktı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar, soruların zorluk seviyesini ve derslere göre sınavın nasıl geçtiğini araştırmaya başladı. Peki 2026 KPSS Alan Bilgisi İşletme, Muhasebe ve İstatistik soruları nasıldı, KPSS zor muydu kolay mıydı? İşte, 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        1

        ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinden 40'ar soru yöneltildi. Adayların sınav sonrası en çok merak ettiği konuların başında ise soruların zorluk seviyesi geldi. Özellikle İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinde hangi soruların zorladığı ve sınavın genel olarak kolay mı yoksa zor mu olduğu araştırılıyor. İşte, 2026 KPSS Alan Bilgisi soru yorumları ile adaylardan komik X KPSS2026 paylaşımları…

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        2026 KPSS İŞLETME SORULARI NASILDI?

        İşletme testinde 40 soru yer aldı. Sınav sonrası adayların sorulara ilişkin değerlendirmeleri bekleniyor.

        3

        2026 KPSS MUHASEBE SORULARI NASILDI?

        Muhasebe testinde 40 soru soruldu. Adaylar sınavın ardından soruların zorluk seviyesini değerlendirmeye başladı.

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        2026 KPSS İSTATİSTİK SORULARI NASILDI?

        İstatistik testinde de 40 soru yer aldı. Sınavın ardından özellikle hesaplama gerektiren soruların zorluk seviyesi merak konusu oldu.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

        İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin zorluk seviyesi adayların değerlendirmeleriyle netleşecek. ÖSYM'nin resmi soru ve cevap anahtarının ardından sınava ilişkin daha kapsamlı değerlendirme yapılabilecek.

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        #KPSS
        #kpss sınav yorumları
        #kpss soru yorumları
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