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Haberler Kripto Para Bitcoin'i Kraken sarstı
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Kraken Japonya'dan çıkıyor

Geçen ay 1.100 kişiyi işten çıkarma kararı alan kripto para borsası Kraken, dün Japonya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Açıklamanın ardından kripto paralarda düşüş yaşandı

Bitcoin'i Kraken sarstı
HABERTURK.COM

En eski kripto para borsalarından olan ABD merkezli Kraken Japonya pazarından çıkacağını açıkladı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre Kraken gelecek ay itibarıyla Japonya'daki faaliyetlerini durduracak ve 31 Ocak itibarıyla Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndaki kaydını silecek. Bu süreçte kullanıcılar paralarını çekebilecek.

Kraken bu kararının gerekçesinin hem genel piyasa koşulları hem de Japonya'daki koşullar olduğunu bildirdi.

Borsa, geçen ay da zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek iş gücünü yüzde 30 azaltma kararı aldığını duyurmuştu. Bu 1.100 çalışanının işine son vereceği anlamına geliyor.

BITCOIN VE ETHEREUM'DA DÜŞÜŞ

Kraken'in son kararı bir iflas haberi olmasa da FTX depreminin etkilerini henüz tam olarak atlatamayan kripto para piyasasında düşüşe yol açtı.

Kraken'in açıklaması öncesi 16.800 doların üzerinde seyreden Bitcoin, açıklamanın ardından 16.700 doların altına geriledi. Bitcoin'de günlük düşüş bu sabah itibarıyla yüzde 1.3'ü buldu.

Ethereum ise yüzde 2.1'lik düşüşle 1.198 dolara geriledi.

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