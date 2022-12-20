Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar paylaşıldı 0:00 / 0:00

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İngiltere Merkez Bankası, 2024 yılının ortasından itibaren kademeli olarak tedavüle girecek üzerinde Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotları paylaştı.

Kral Charles, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Eylül ayında hayatını kaybetmesiyle tahta geçmişti.

İngiltere Merkez Bankası, kademeli olarak kullanılmaya başlayacak üzerinde Kral Charles'ın portresini bulunduğu 5, 10, 20 ve 50 poundluk banknotların nasıl görüneceğini paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Bu önemli bir an, çünkü Kral banknotlarımızda yer alacak ikinci hükümdar" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliyet Darphanesi, Kral Charles'ın portresinin bulunduğu madeni paraları 8 Aralık'ta basmaya başlamıştı.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in portresinin bulunduğu banknotlar da henüz tedavülden kalkmayacak.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.