Mevcut kurala göre, hükümdar herhangi bir nedenle ülkede değilken veya iyi durumda değilse, devlet işleri mevzuata göre seçilen 5 kişi arasında bulunan iki kişi tarafından yürütülüyor. Bu kişilerin ikisi hükümdara Lordlar Kamarası'nda da eşlik ediyor.