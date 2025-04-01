Kral Kaybederse bu akşam var mı, yok mu merak edilip araştırılıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Star TV dizisi, izleyicileri bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Salı akşamı yayınlanıyor. Ancak 1 Nisan 2025 Star TV yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Kral Kaybederse neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Kral Kaybederse yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…