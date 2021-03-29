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Kraliçe Elizabeth'ten Aydınlı öğrenciye mektup

Aydın'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile yabancı dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e mektup yazdı. Ekiz'in mektubuna saraydan yanıt geldi

Kraliçe Elizabeth'ten Aydınlı öğrenciye mektup

Aydın'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında merak ettiklerini sorduğu mektuba Windsor Sarayı’ndan yanıt gecikmedi.

Kraliçenin en yakın nedimesi Kraliçe adına mektuba cevap vererek Ekiz'in Kraliçe Elizabeth’e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.

Nedime, Bade'nin köpeğiyle olan fotoğrafını eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ekledi.

Nedime, mektubun devamında "Majesteleri size kişisel olarak cevap veremese de, bu sözleri duyduğu için çok memnun kaldı. Kendisinin yaşamı ve çalışmasına olan ilginizi takdir etti. Hoşunuza gideceğini umduğum küçük bir bilgiyi de ekliyorum... Kraliçeye olan mektubunda göstermiş olduğun büyük özen ve düşüncelerin için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Bade'nin Kraliçe'ye yazdığı mektupta geçen ifadeler şöyle:

"Merhaba Kraliçe Elizabeth. Ben Türkiye'den Bade Ekiz. 10 yaşındayım, bana 'bal arısı' derler. Sana hayranım çünkü sen çok güçlüsün. Birçok ülkenin kraliçesisin ve atların var. Ben atları çok seviyorum. Atların çok tatlı. Bir gün İngiltere'ye gelirsem seni ve atlarını görmeyi çok isterim.

Müzik dinlemeyi sever misin? Ben müziği seviyorum fakat piyano nasıl çalınır bilmiyorum. Ama sesimin güzel olduğunu düşünüyorum, şarkılar yazıyorum.

Sen koronavirüsten korkuyor musun? Ben çok korkuyorum. Çünkü bizim ülkemizde birçok insan öldü.

Kitap okuyor musun? Ben okumayı çok seviyorum. Favori yazarım Jack London. Biliyor musun ben de kitap yazıyorum! Adı Paris.

Resim yapmayı seviyorum. Favori sanatçım Franz Marc. Ben 2020 yılında Mavi At adını verdiğim bir resim çizdim. Bir şey söylemeyi unuttum. Benim bir de köpeğim var. O bir labrador ve onun adı Cookie. Sana bir fotoğrafımızı yolluyorum."

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