Kraliyet Ailesi'nden tasarruf tedbiri

CNN International'ın haberine göre İngiliz Kraliyet Ailesi artırılmayan bütçelerini daha verimli kullanmak adına çalışmalara başladı. Buckhingham Sarayı'nın tadilata girmesiyle birlikte daha da bütçesi kısılan kraliyet mensupları şahsi araçlarını, balo davetleri ve daha birçok harcamadan kısarak daha ekonomik bir yaşam tarzını benimsemeye başlayacak.

Buckingham Sarayı Pazartesi günü yayınladığı finans bildirisinde İngiliz hükümetinin bu sene saraya harcama olarak 86.3 milyon pound bütçesi verdiğini kamuoyuna duyurdu.

"Egemen Hibe" adı verilen bu kaynak saray ve kraliyet ailesinin şahsi ve görevleri için harcayacakları paranın kaynağını oluşturuyor ve bütçe İngiliz vatandaşlarının vergileriyle toplanıyor. Bunun karşılığında Kral, merkezi Londra'daki birçok mülkten, Ascot Hipodromu'ndan, İngiltere deniz yataklarından, Kuzey İrlanda ve Galler'den gelen gelirleri 1760 yılından bu yana "Taç Mülkü" adı verilen, ne hükümetin ne de kralın söz sahibi olduğu bir kamu fonuna devrediyor.

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EGEMEN HİBE VE KAMUSALLAŞTIRMA

Egemen Hibe'nin monarşi ve temsilcilerinin giderlerini karşılama, görevlerinin masraflarını karşılama, seyahat, personel ve tarihsel mülklerin korunma giderlerini ödeme gibi görevleri bulunuyor. Fakat önemli olarak saray personellerinin güvenlik giderleri sayı fazlalığından ve fazla tutar sebebiyle bu bütçeye dahil edilmiyor.