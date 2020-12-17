AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak

Kraliyet Ailesi'nden yeni yıl pozu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2020 yılının bitimine kısa süre kala İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartı gün ışığına çıktı. Kensington Sarayı, sızdırılan fotoğrafın Noel kartı olduğunu doğruladı.

Saraydan yapılan açıklamada "Dük ve Düşes, ailelerinin Noel kartı fotoğrafını paylaşmaktan mutluluk duyuyor" açıklaması yapıldı.

Fotoğrafta ailenin en büyük çocuğu olan Prens George, babasının tarafında dururken, Prenses Charlotte, Düşes'in kucağına geçti... Aileye son katılan Prens Louis ise çiftin arasında yer aldı.

Öte yandan Prens Charles ile Camilla Parker'ın da yeni yıl kartı paylaşıldı. Cornwall Dükü ile Düşesi İskoçya'daki Birkhall bahçelerinde çekilen fotoğrafta oldukça samimi görünüyorlardı.

KRALİYET AİLESİ NOEL'İ NEREDE GEÇİRECEK?

Prens Charles ile Camilla Parker Noel'i Highgrove'daki evlerinde yalnız olarak geçirecek ama bir noktada Kraliçe ve Prens Phillip ile görüşecek.

Prens William ile Kate Middleton ise Norfolk'taki Anmer Hall'da ya da Middleton'ın ailesiyle Noel'i geçirecek.

Prens Harry ile Meghan Markle ise California'da kalacak.