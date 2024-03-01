'Kraliyet pitonları' süt banyosuyla deri değiştiriyor

Bu nedenle neslinin tehlike altına girdiği düşünülüyor. Bizim hayvanat bahçemizde 4 tane top pitonumuz var. Hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanların doğal ortamlarında nesilleri tehlikeye girerse gen rezervleri oluyor. Hayvanat bahçelerinin olma amaçlarından biri de zaten bu. Bizim de önceliğimiz, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları koruma altına almak. Top pitonları doğal yaşamlarında su birikintilerinde, seyrek ağaçlık alanlarda yaşıyorlar ve küçük kemirgenlerle besleniyorlar.