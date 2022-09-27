Son dakika: Kraliyetin yeni sembolü belli oldu! Kral Charles kendisi seçti - Öne çıkan haberler

Kraliyetin yeni sembolü belli oldu 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolünü paylaştı. Kraliyetin yeni sembolü hükümet binalarında, posta kutularında ve daha birçok yerde kullanılacak. Kral Charles'ın kendisinin seçtiği sembolde, adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.

Kral Charles'ın sembolü 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in E II R sembolünün yerini alacak. İskoçya'da kullanılan bir versiyonda İskoç Tacı yer alacak.

Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek.