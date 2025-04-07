'Kravatlı simitçi' takım elbisesiyle tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

"UNLU MAMUL İŞİYLE UĞRAŞAN HERKESİN DÜZENLİ BİR GİYİME İHTİYACI VAR"

Hijyen konusunda titiz davranan ve eldivenle tuttuğu simitleri, müşterilerine ikram eden Berksun, sadece kış aylarında değil, yaz sıcağında da tarzından ve dış görünüşünden taviz vermeyerek, takım elbisesi ve kravatıyla, çarşı çarşı dolaşıp simit satıyor. Hijyen ve şıklık konularında sektörde fark yaratmayı amaçlayan Berksun, mesleğine verdiği önemi toplumsal bir ihtiyacı karşılamak olarak değerlendiriyor. Çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınan Ahmet Berksun, her işte bir öncüye ihtiyacın olduğunu dile getirerek, “Ben de simit dünyasında öncülük yapmayı düşündüm.