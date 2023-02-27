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Haberler Sağlık Kreatin Doğru Kullanımı: Kreatin Nedir, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?
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Kreatin doğru kullanımı: Kreatin nedir, faydaları neler ve nasıl kullanılır?

Kreatin, vücutta hücrelere ve özellikle de kaslara enerji sağlamaya yardımcı olan bir organik asittir. Sentetik olarak yapılabilmektedir. Kırmızı etten ve balıktan doğal bir şekilde karşılanabilmektedir. Sporcu olan bireylerde ve yaşlı insanlarda performansı ve kas kütlesini artırmak için kullanılmaktadır. Ağırlık kaldırma ve yüksek yoğunluklu egzersiz esnasında kasların enerji üretmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra beyin bozuklukları, şizofreni gibi hastalıkların tedavisinde de olumlu etkileri olduğu söylenebilmektedir.

Kreatin Doğru Kullanımı: Kreatin Nedir, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?
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Kreatin Nedir?

Vücutta doğal olarak bulunmaktadır, aynı zamanda kas kütlesini, enerji üretimini ve atletik performansı artırmakta olan bir besin takviyesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Karaciğer, pankreas ve böbreklerde arginin, glisin, metiyonin aminoasitlerinden sentezlenmektedir. Bazı özellikleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Et tüketimi, egzersiz, kas miktarı, testosteron seviyesi kreatin depolarını etkilemektedir.
  • Yaklaşık %95’lik kısmı fosfokreatin formunda kaslarda depolanmaktadır. Kalan kısım ise böbrekler, beyin, karaciğer ve akciğer, kalpte bulunmaktadır.
  • Perfosmans artırıcı ve kas oluşturucu etkisi vardır.
  • Kalbin ve kan damarlarının korunmasına yardımcı olabilmektedir.
  • Bilişsel işlevi etkilemektedir.
  • Yiyecekler pişirildiğinde yok olabilmektedir.
  • Kimyasal olarak protein olmayan azot olarak bilinmektedir.
  • Besinlerdeki kreatin, takviyelerden daha yavaş sindirilmektedir.

Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

Kreatin Nasıl Kullanılır?

Karaciğer tarafından hergün yaklaşık olarak 2 gram kreatin üretilmektedir. Bir günde ise 1 ile 3 gram kreatine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık olarak yarısının beslenmeden geldiği bilinmektedir. Kalan kısım ise vücut tarafından sentezlenmektedir. Kreatin nasıl kullanılır sorunu ise merak edilenler arasında yer almaktadır.

Pek çok sporcu ve vücut geliştirmeci, yükleme protokolünü izlemektedir. Vücut depolarını hızlı bir şekilde artırmak için yüksek dozda başlayıp, kaslardaki yüksek seviyeyi korumak için uzun süreli bakım dozu ile devam edilmektedir. İskelet kası belirli miktarda kreatini tutabilmektedir. Daha fazla eklemek seviyeleri yükseltmemektedir. Doyma noktasına yükleme dozunun ilke birkaç gününde ulaşılmaktadır. Yan etkileri engellemek içi dozların günlere yayılması önerilmektedir. Aynı zamanda bol su ile de tüketilmesi söylenmektedir. Protein veya karbonhidrat ile alındığında emilim kolaylaşmaktadır. Ancak öncelikle her kişinin bünyesi farklı olduğundan dolayı mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.

Kreatin Doğru Kullanımı

Öncelikle her bireyin bünyesi için farklı kullanım şekilleri bulunmaktadır. Bundan dolayı da kullanım kişiye özel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte kullanım öncesinde doktora danışılması gerekmektedir. Böylelikle daha güvenli bir kullanım gerçekleştirilebilmektedir. Kreatin doğru kullanımı tek bir şekilde gerçekleştirilmemektedir ve her bireyin vücut yapısına bağlı olarak farklılıklar oluşum gösterebilmektedir. Bundan dolayı da bir hekim ile danışılması uygun görülmektedir.

Kreatin Faydaları Neler?

Oldukça merak edilen konulardan bir tanesi de kreatin faydaları nelerdir sorusu ile alakalıdır. Öncelikle atletik performansı artırdığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra kas kütlesinin de artmasına neden olmaktadır. Kas onarımına ve gelişimine yardım etmekte olan hücre sinyallerini artırmaktadır. Yağsız kas kütlesinin büyümesini artıran protein sentezine yardımcı olmaktadır.

Yoğun egzersiz esnasında ATP depolarını hızla yenilemekte ve yorgunluğu önlemektedir. Hormonları da artırmaktadır. Kas hücrelerindeki suyu yükseltmektedir. Yeni kas gelişimini engellemekte olan yüksek myostatin seviyelerini azaltmaktadır. Genel olarak faydalı birçok yönü bulunmaktadır ancak yine de oldukça dikkatli ve doktor eşliğinde kullanımının daha doğru olacağının söylenmesi gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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