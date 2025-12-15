Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı, nakit avans ve mevduat indirimli faiz oranı yüzde kaç oldu ve indirimli oranlar hangi tarihten itibaren geçerli?

        Merkez Bankası faiz oranlarında indirime gitti: İndirimli kredi kartı ve nakit avans faiz oranı yüzde kaç oldu?

        TCMB'nin aldığı yeni kararla kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranları düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında dönem borcu tutarlarına ilişkin dilimler yeniden düzenlenirken, bu dilimlere uygulanan baz puanlarda indirime gidildi. Söz konusu düzenlemeye göre güncellenen kredi kartı faiz oranları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. İşte, kredi kartı güncel faiz oranları

        Giriş: 15.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:19
        TCMB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında kredi kartı işlemlerinde geçerli olan azami faiz oranları aşağı çekildi. Düzenlemeyle birlikte kredi kartı borç tutarına göre belirlenen üst sınırlar artırılırken, faiz hesaplamasında dikkate alınan baz puanlarda indirime gidildi. Söz konusu indirimli faiz oranlarının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi. Buna göre kredi kartı, nakit avans ve mevduat faiz oranları yüzde kaç seviyesine geriledi?

        KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

        TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

        Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarılırken, bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

        İNDİRİMLİ KREDİ KARTI, NAKİT AVANS VE MEVDUAT FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139'dan 114'e çekildi.

        Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e düşürüldü.

        Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3,75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4,25 olacak.

        İNDİRİMLİ FAİZ ORANLARI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Söz konusu oranlar 1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
