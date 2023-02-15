Türkiye peş peşe gelen deprem haberleriyle derinden sarsıldı. Depremden zarar gören vatandaşlar için önlem almak adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı açıklamalar ile bankalara talimat verdi. Peki, Kredi kartı temassız ödeme özelliği kalktı mı? İşte BDDK açıklamaları ile konuyla ilgili güncel bilgiler...