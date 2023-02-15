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BDDK duyurdu: Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında BDDK, kritik bir karar yayımladı. İki büyük depremden zarar gören vatandaşların kredi/banka kartlarının temassız özelliğiyle başkaları tarafından kullanılmaması amacıyla bankalara bir talimat gönderdi. İşte kartlarda temassız özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin merak edilenler...

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  • Kredi kartı temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı?

    Türkiye peş peşe gelen deprem haberleriyle derinden sarsıldı. Depremden zarar gören vatandaşlar için önlem almak adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı açıklamalar ile bankalara talimat verdi. Peki, Kredi kartı temassız ödeme özelliği kalktı mı? İşte BDDK açıklamaları ile konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • Kredi kartı temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı?

    TEMASSIZ ÖZELLİĞİ KAPATILDI MI?

    BDDK, depremden etkilenen vatandaşların kredi/banka kartlarının temassız özelliğiyle başkaları tarafından kullanılmaması amacıyla bankalara bir talimat gönderdi.

     

     
  • Kredi kartı temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı?

    BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:

    "Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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