Kredi kartıyla ödemelerde yüzde 83'lük artış

Bankalararası Kart Merkezi'nin son yayımladığı verilere göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar TL’sinde banka kartları, 27,8 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 104 oldu.