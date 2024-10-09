Kredi kartlarında yeni dönem! BBDK ve TCMB'den yeni düzenleme: Kredi kartı borçlarında faiz değişikliği!

Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçiyor. TCMB ve BDDK tarafından yapılan bu düzenlemeler, asgari ödeme oranları ve faiz uygulamalarını yeniden şekillendiriyor. 1 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek olan bu değişikliklerle, kredi kartı borçları daha esnek ödeme koşullarıyla yapılandırılabilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...