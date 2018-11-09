Dün Bursa’da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dengelenme sürecinin beklenenden de iyi gittiğini, yılsonu için cari açığın tahminlerin ötesinde düşüş gösterebileceğini söyledi. Albayrak “Kimsenin piyasadaki pozitif algıyı bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Çıktığı yurtdışı borçlanmasında 1.5 milyar doları rahat borçlanan, hatta üç katı teklif toplayan, risk primini de düşüren Hazine’nin patronu olarak pozitif havadan yana taraf olması gayet normal bir durum.

-Cari açığın düşüşü için ekonomideki dengelenmenin sürmesi gerekiyor. Zaten üçüncü çeyrekteki kur, faiz ve enflasyon şokunun altından öyle bir kaç ayda kaçıp kurtulmak mümkün değil. Yaraları belirlemek ve iyileştirmek zaman alacak. Bu da daha uzun vadenin işi ve yapısal önlemlerin, reformların yapılmasını gerektiriyor.

-İçine girdiğimiz girdaptan kurtulmanın yolu küçülmekten geçiyor. Küçülerek derlenip toparlanacağız ve bünyeyi sağlamlaştırarak yeniden büyüme yoluna koyulacağız.

-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de dün yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin muhtemelen resesyona girdiği ve gelecek yılın ortasına kadar daralma beklediği, canlanmanın ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceği tahmininde bulundu.

RESESYONUN 2 ÖNEMLİ GÖSTERGESİ

-Ekonomik veriler ise hem bakanı hem de yapılan tahminleri doğruluyor. Çünkü ithalat hızla düşüyor. Türkiye neredeyse dış ticaret fazlası verir hale gelecek. İhracatın ithalatı karşılama oranı ekim ayında yüzde 97’ye çıktı. Son 30 yılın en iyi rakamı. Cari açık yıl sonu için 40 milyar doların altına doğru gidiyor.

-Ekonomik faaliyetlerin daralmakta olduğunu gösteren ikinci önemli veri de kredilerin hızla azalmasıdır. Dün açıklanan Merkez Bankası haftalık verilerine göre yurtiçine kullandırılan krediler 2 Kasım itibariyle 2 trilyon 316 milyar liraya indi. Bir haftada 40 milyar ve yüzde 1.7 azalma meydana geldi.

İŞLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ Mİ?

-Kredilerin ağustos ayı sonuna göre düşüşü ise 230 milyar lirayı buluyor. O tarihte bankacılık sisteminin 2.546 milyar liraya ulaşan yurtiçine kullandırılan kredi tutarı 2 Kasımda 2. trilyon 316 milyar liraya indi. Bu da kredi stokunun yüzde 9’u demek.

-Veriler 2 Kasım itibariyle olduğu için, 2 ayda 230 milyar veya yüzde 9’luk azalma çok sert bir daralmanın yaşandığına işaret ediyor. Her güne ortalama 3.7 milyar lira kredi azalması demek. Hatta son haftada her gün için krediler 5.7 milyar azaldı.

-Kendi parasıyla iş yapmayı, işine sermaye koymayı pek sevmeyen, bunun yerine borçlanmaya ağırlık veren bizler için bunun anlamı işlerin bıçak gibi kesildiğidir.

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