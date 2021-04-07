Yara ve çatlaklara sürülen merhem orucu bozar mı? Oruç tutan Müslümanlar hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Tuttukları orucun zarar görmemesi ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için maksimum seviyede dikkat ediyorlar. Bu sebeple pek çok kişi Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken merhem sürülür mü? Sorularının cevaplarını araştırırken bizlerde diyanet İşleri Başkanlığının açıklamaları ile konu ile ilgili detayları sizler için derledik.

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).