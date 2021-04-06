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Ruj sürmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıkladı

2021 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Unutkanlıktan yapılan veya istemsizce gerçekleşen olaylar oruç tutan veya tutacak olan vatandaşlar için merak konusu. Peki, Ruj sürmek orucu bozar mı? İşte Diyanet'ten cevap...

Ruj sürmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlar da oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Bunlardan biri de "Ruj sürmek orucu bozar mı?" Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen bu konuya açıklık getirdi...

RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem sürmek, makyaj yapmak, ruj sürmek orucu bozmaz ancak dudağa sürülen ruj yalanarak ağızdan içeriye girip mideye ulaşırsa oruç bozulur...

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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