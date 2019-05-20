Bebekler için oldukça yararlı olan kremalı balkabağı çorbası Ramazan ayında da araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Kremalı balkabağı çorbasının içinde balkabağı, soğan,sarımsak, hazır krema gibi birçok malzeme yer alıyor. İşte, sizler için hazırladığımız kremalı balkabağı çorbası tarifi...

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI

Malzemeler

5 dilim balkabağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

7-8 bardak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı hazır krema

Yapılışı

Soyulmuş balkabaklarını kibrit kutusu büyükülüğünde doğrayıp, büyükçe bir tencereye veya düdüklü tenereye yerleştirin. Üzerine yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyin. Sonra 7-8 bardak suyu ekleyip, orta büyüklükteki ocağın üzerine yerleştirin. Kabaklar iyice yumuşadığında ateşten alıp ılınmasını bekleyin ve bir el mikseri veya çatalla iyice ezin, püre kıvamına getirin.

Çiğ kremayı bu karışımın içine aktarın. Tekrar karıştırın. Bir taraftan da çorbayı tekrar ocağın üzerine oturtun, tuz ve karabiberini katıp, orta ateşte bir taşım kaynatın. Ama çorbayı da kontrol edin. Yine arzu ederseniz bir yemek kaşığı tereyağını eritip, bir miktar kırmızı pul biber ekleyip pişirin ve sos olarak çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis edin.