Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kremalı balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte, yapılışı kolay kremalı balkabağı çorbası tarifi...

Kremalı balkabağı çorbası hem yetişkinler için hem de bebekler için oldukça yararlı ve besin değeri yüksek olan bir çorba. Peki, kremalı balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kremalı balkabağı çorbası

Bebekler için oldukça yararlı olan kremalı balkabağı çorbası Ramazan ayında da araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Kremalı balkabağı çorbasının içinde balkabağı, soğan,sarımsak, hazır krema gibi birçok malzeme yer alıyor. İşte, sizler için hazırladığımız kremalı balkabağı çorbası tarifi...

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI

Malzemeler

5 dilim balkabağı
1 adet orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
7-8 bardak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı hazır krema

Yapılışı

Soyulmuş balkabaklarını kibrit kutusu büyükülüğünde doğrayıp, büyükçe bir tencereye veya düdüklü tenereye yerleştirin. Üzerine yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyin. Sonra 7-8 bardak suyu ekleyip, orta büyüklükteki ocağın üzerine yerleştirin. Kabaklar iyice yumuşadığında ateşten alıp ılınmasını bekleyin ve bir el mikseri veya çatalla iyice ezin, püre kıvamına getirin.

Çiğ kremayı bu karışımın içine aktarın. Tekrar karıştırın. Bir taraftan da çorbayı tekrar ocağın üzerine oturtun, tuz ve karabiberini katıp, orta ateşte bir taşım kaynatın. Ama çorbayı da kontrol edin. Yine arzu ederseniz bir yemek kaşığı tereyağını eritip, bir miktar kırmızı pul biber ekleyip pişirin ve sos olarak çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis edin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Batı Trakya usulü yeşil mercimek nasıl yapılır? İşte, yapılışı kolay ve lezzetli yeşil mercimek tari
TARİFLERBatı Trakya usulü yeşil mercimek nasıl yapılır?
Aya köfteli çorba nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay ve lezzetli aya köfteli çorba tarifi...
TARİFLERAya köfteli çorba nasıl yapılır?
Aş çorbası nasıl yapılır? İşte en lezzetli aş çorbası tarifi...
TARİFLERAş çorbası nasıl yapılır? İ
İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? İşte, akışkan çikolatalı İzmir bombası tarifi
TARİFLERİzmir bomba tatlısı nasıl yapılır?
Sofralarımızın vazgeçilmez çorbası yayla çorbasının tarifi
TARİFLERYayla çorbası nasıl yapılır
Domates çorbası nasıl yapılır?
TARİFLERDomates çorbası nasıl yapılır?
Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte soğan çorbası tarifi
TARİFLERSoğan çorbası nasıl yapılır?
Tel şehriyeli tavuk suyu çorba nasıl yapılır? Tel şehriyeli tavuk suyu çorbası nedir?
TARİFLERTel şehriyeli tavuk suyu çorba nasıl yapılır?
Patlıcan çorbası nasıl yapılır? Köz patlıcan çorbası nasıl yapılır?
TARİFLERPatlıcan çorbası nasıl yapılır? Köz patlıcan çorbası ...
Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası nedir?
TARİFLERDüğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X