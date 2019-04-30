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Kreması ve yoğun domates kokusu ile sizi cezbedecek bir tat domates çorbası. Yazın taze domatesten kışın da konserve domatesten kendi domates çorbanızı yapabilirsiniz. Konserve domates çorbasının daha elşi bir tadı vardır. Çorba kreması nasıl yapılır sorusuna yanıt bulacağınız yazımızda domates çorbası tarifi ile ilgili püf noktaları da bulabilirsiniz.
DOMATESİN ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?
Domates ve çorbasının başlıca faydaları; Domates önemli bir antioksidandır. Aynı zamanda bol miktarda A vitamini, demir ve potasyum içerir. İçinde bulunan karoten maddesi yaşlanmayı geciktirir. Yüksek lif içeriği ile domates çorbası C vitamini kaynağıdır.Ayrıca, kan basıncı dengeler ve yüksek tansiyona karşı etkilidir.
DOMATES KAÇ KALORİ?
1 kase domates çorbası yaklaşık 66 kaloridir. Ayrıca unutmayın domates çorbasının kremasını evde süt ile yaptığınızda daha da sağlıklıdır.
DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1 kaşık un
3 tane domates
1 kaşık tereyağı
2 kaşık sıvıyağ
1 su bardağı süt yarım kaşık salça (isteğe göre)
Kıvamına göre su
Üzeri için;
Kaşar peynir rendesi
Nasıl yapılır?
Tencereye sıvı be tereyağını atın üzerine unu ekleyin ve karıştırın,yoğun bir kıvam oluşacak. Süt dökerek bu kıvamı açım, krema kıvamına gelene kadar tüm sütü döküp pişirin. Ardından rendelediğiniz domatesi dökün ve kullanacaksanız salçayı sulandırıp ekleyin. Krema ile salçalı domatesler pişip birbiri ile bütünleşene dek karıştırın. Ardından tuz ve ılık su ekleyin. Çorbanızın kıvamını su ekleme kısmında belirleyebilirsiniz. Çorbanız kaynadıktan sonra ince süzgeçten geçirerek domates çekirdeklerinden kurtulabilirsiniz. Çorbanızı bir kaseye alıp üzerine kaşar peynir rendesi ekleyip servis edin. Afiyet olsun...
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