Kremlin, ABD merkezli düşünce kuruluşunu yalanladı: Savaşta 1.2 milyon kayıp verdiğimiz iddiası yalan

Kremlin, Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'da savaş başlatmasından bu yana yaklaşık 1,2 milyon kayıp verdiği yönündeki raporunu reddetti ve bu tür raporların güvenilir olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanan raporda, mevcut oranlarla Rusya ve Ukrayna'nın toplam kayıplarının 2026 baharına kadar 2 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

"Esad'la ilgili yorum yapmıyoruz"

Kremlin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesiyle ilgili de bir açıklama yaptı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin ekonomik işbirliği ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüşeceklerini söyledi.

Şara bugün Moskova'da Putin'le bir araya gelerek Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını da ele alacak.

Kremlin, bir gazetecinin Suriye'nin Rusya'da sürgünde bulunan devrik lideri Esad'ın geleceğine yönelik sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağız" cevabını verdi.