Kremlin'de tarihi yuvarlak masa toplantısı: Rusya ve Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in 21. tanışma yıl dönümüne atfen gerçekleştirilecek uluslararası yuvarlak masa toplantısı, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, bilim ve kültür alanlarındaki iş birliğini derinleştirmek amacıyla düzenleniyor.

Kremlin'e bağlı Devlet Başkanlığı Oteli'nde bugün gerçekleşecek toplantı, Türkiye ve Rusya'nın stratejik ortaklıklarının daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat sunacak.

Toplantıya katılacak isimler arasında, eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye & Rusya İş İnsanları Yüksek İstişare Kurulu Genel Başkanı Maksut Konyar, Rusya KGT Başkanı Hasan Enes Karahan, Prof Dr Mehmet Hakkı Alma Rektör Hoca, Kuzu Holding Yönetim Kurulu üyeleri, KONYAR Holding yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yetkililer yer alacak.

Ayrıca, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden gelen milletvekilleri, senatörler ve önemli iş insanları da toplantıya katılarak, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek adına görüşmelerde bulunacak.

Bu tarihi toplantının amacı, Putin ve Erdoğan arasındaki 6 Ağustos 2004 tarihindeki ilk görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine olan katkılarını değerlendirirken, son yıllarda ortaya çıkan başarılar ve zorlukları analiz etmektir. Toplantıda, iki ülke arasındaki mevcut durumun yanı sıra, ekonomi, enerji, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği beklentileri masaya yatırılacak.

Etkinlikte, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerinin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve fırsatların yanı sıra, Rusya ve Türkiye arasında kamu diplomasisinin güçlendirilmesi konuları da ele alınacak. Toplantının ardından, elde edilen sonuçlar Rusya KGT Başkanlığı tarafından hazırlanacak detaylı bir raporla, Rusya Dış İşleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin, Rusya Ekonomi Bakanlığı ve diğer öncü devlet bakanlıklarına sunulacak.

Moskova'da gerçekleştirilecek bu yuvarlak masa toplantısı, Türkiye ve Rusya'nın ikili diyaloğunu derinleştirmek ve yeni etkileşim alanları aramak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, ünlü Rus tiyatro ve sinema oyuncusu Baturin Yuri Anatolyevich, Türkiye-Rusya arasındaki film ve dizi iş birliği konusundaki görüşlerini paylaşacak.

Bugün gerçekleşecek bu etkinlik, iki ülke arasındaki bağların çok yönlü olarak güçlenmesine katkıda bulunması ve gelecekteki iş birliği fırsatlarının kapılarını aralaması açısından büyük bir önem taşıyor.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.