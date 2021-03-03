SON DAKİKA: Kremlin'den ABD'ye yaptırım göndermesi: Rusya'nın içişlerinden müdahaleden başka bir şey değil!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınarak, 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırılması hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda krize dönüştürmeyi sürdürüyor.

ABD, Rusya'ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın yargılanması konusunda Rus hükümetinden 7 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD'nin bu kararına ilişkin Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Elbette kısas ilkesi uygulanacaktır" dedi. ABD´nin yaptırımlarına karşılığın birebir verileceğinin altını çizen Peskov, söz konusu yaptırımları 'çirkin' olarak nitelendirdi.

"BU RUSYA'NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALEDİR"

Peskov, söz konusu yaptırımların Rusya'nın içişlerine bir müdahale olduğunu ifade ederek, "Bu tür yaptırımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Zaten acınacak durumdaki ilişkilere (ABD-Rusya) önemli ölçüde zarar veriyorlar. Yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil" dedi.

"MÜTEKABİLİYET İLKESİNE GÖRE TEPKİ VERECEĞİZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararlarına tepki göstermişti. Avrupa Birliği (AB) ile düet yaparak Moskova’yı cezalandırmak için düşmanca Rus karşıtı saldırı başlattığını belirten Zaharova, Beyaz Saray’ın dış düşman imajı geliştirmeye çalıştığını, kendi iç sorunlarıyla ilgilenmediğini savundu.

Yaptırımların uygulanma nedeni olarak Aleksey Navalnıy’ın sözde askeri kimyasalla zehirlendiği iddiasını "saçma" olarak nitelendiren Zaharova, "Bütün bunlar iç işlerimize açık müdahalenin devam etmesi için bahanedir. Buna katlanma niyetinde değiliz. Mütekabiliyet ilkesine göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.