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Haberler Dünya Kremlin'den Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! - Son dakika haberi
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Kremlin'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Kremlin'den Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Nasıl gündeme geldiğini bilmiyoruz, bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır" ifadelerini kullandı

Kremlin'den Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! - Son dakika haberi
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HABERTURK.COM / Reuters

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından sosyal medyada birçok dezenformatif içerik paylaşıldığını belirterek, bunun arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu tür iddiaları Türkiye'nin ana muhalefet liderine iletenler yalancı" açıklamasında bulundu.

Peskov iddialara ilişkin sorular soruya "Nasıl gündeme geldiğini bilmiyoruz, bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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