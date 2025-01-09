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        Haberler Dünya Kremlin'den "Trump-Putin görüşmesi" açıklaması: Memnuniyet duyarız | Dış Haberler

        Kremlin'den "Trump-Putin görüşmesi" açıklaması: Memnuniyet duyarız

        Kremlin, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le iletişime geçme isteğini memnuniyetle karşılayacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:58
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        Kremlin'den "Trump-Putin görüşmesi" açıklaması
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı muhtemel görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

        Peskov, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Putin'le temas kurma isteğini memnuniyetle karşılayacaklarını, ancak şu ana kadar herhangi bir temas talebinin gelmediğini söyledi.

        Peskov, Trump'ın göreve gelmesini beklemenin daha uygun olacağını belirtti.

        Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi Başkan Biden'dan devralacak.

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        #putin
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