Kremlin'den "Trump-Putin görüşmesi" açıklaması: Memnuniyet duyarız

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı muhtemel görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Peskov, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Putin'le temas kurma isteğini memnuniyetle karşılayacaklarını, ancak şu ana kadar herhangi bir temas talebinin gelmediğini söyledi.

Peskov, Trump'ın göreve gelmesini beklemenin daha uygun olacağını belirtti.