Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kripto para son yıllarda insanların hayatına girdi. Bir anda yükselen değeri ile de dikkat çekti.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul’da kripto para alım satımı yapan bir şirketin geçtiğimiz aralık ayında bir gecede iki kullanıcı hesap üzerinden 13 milyon liralık sanal parası başka hesaplara transfer edildi. Bu şekilde şirket zarara uğratıldı.

BAŞKA HESAPLARA TRANSFERLER YAPILDI

Şirkete ait bitcoin, etherium ve ripple gibi sanal paralar bir firmadan farklı adreslere transfer edilip, şirkete ait sistemden çıkarıldı.

OPERASYON YAPILDI

Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, 24 şüpheli belirledi. İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yapıldı. 23 şüpheli gözaltına alındı. savcılık, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından soruşturma yürütüyor.