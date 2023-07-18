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        Kripto paralarda kuralların katılaştırılması çağrısı

        G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB), kripto para kullanıcılarının varlıklarını korumak ve çıkar çatışmalarını önlemek için daha katı kuralların getirilmesi çağrısında bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 07:48
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        Kripto paralarda kuralların katılaştırılması çağrısı
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        FSB, düzenleyici ve denetleyici yaklaşımların kapsamlılığına ve uluslararası tutarlılığına katkıda bulunmak amacıyla kripto varlık faaliyetleri için küresel düzenleyici çerçeveye yönelik tavsiye raporunu yayımladı.

        Raporda, kripto para borsası FTX'in iflası gibi geçen yıl yaşanan olayların, kripto varlıkların ve ilgili aktörlerin yapısal kırılganlıkları ile zayıflıklarını gösterdiği aktarıldı.

        Yaşananların kripto varlık ekosistemindeki kilit bir hizmet sağlayıcının başarısızlığının, riskleri o ekosistemin diğer bölümlerine hızla yayabileceğini de gösterdiğine işaret edilen raporda, geleneksel finansla bağlantılarının daha da büyümesi halinde kripto varlık piyasalarının daha geniş finansal sisteme yönelik etkilerinin artabileceği kaydedildi.

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        Raporda, yetkililerin kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşteri varlıklarını yeterli düzeyde korumasını ve iflas durumu da dahil mülkiyet haklarını korumasını talep etmesi gerektiği belirtildi.

        Yetkililerin çıkar çatışmalarıyla ilişkili riskleri ele almak için de uyulması gereken şartları olması gerektiği vurgulanan raporda, bağlı kuruluşları da dahil olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uygun düzenleme, denetim ve gözetime tabi olması veya bunlara uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

        Raporda, kripto varlıkların sınırı olmayan doğasının "güçlü ve tutarlı" düzenleyici, denetleyici ve yürütme uygulamalarının önemini gösterdiği belirtilen raporda, kripto varlık üretenler ve hizmet sağlayıcıların, düzenlemenin daha hafif olduğu yerlere kayarak düzenleme ve gözetimden kaçmaya çalışabileceği, buna yönelik güçlü önlemlerin gerektiği aktarıldı.

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