Kristallerin düzen oyunu: Kar taneleri gerçekten eşsiz mi?

Gökyüzünden süzülen her taneciğin ayrı bir kimliği olduğu fikri kulağa büyüleyici geliyor. Ama atmosferin karmaşık yapısı, kar tanelerinin sandığımız kadar “tek ve özel” olmayabileceğini gösteriyor. Doğa bazen kendini tekrar edebilir ve ortaya şaşırtıcı benzerlikler çıkabilir. Bu ilginç oluşumların ardındaki süreci sizin için derledik…

KAR TANESİNİN DOĞUŞU

Bir kar tanesinin yolculuğu, gökyüzünün yükseklerinde su buharının mikroskobik bir toz ya da polen taneciğine tutunmasıyla başlıyor. Bu küçük çekirdek, sıcaklık ve nem koşullarına göre kristal yüzeyler oluşturarak büyüyor.

Her aşamada çevresel faktörler değiştiği için kristalin şekli de değişiyor. Popüler inanışın temeli burada yatıyor: Atmosferdeki her küçük oynamanın kar tanesine farklı bir imza bıraktığı düşünülüyor.

EŞSİZLİK Mİ YOKSA OLASI EŞLER Mİ?

Bilim insanları, kar tanelerinin moleküler düzeyde benzer olsa da makroskobik biçimlerde farklı göründüğünü vurguluyor. Ancak “tamamen eşsiz” fikri düşünüldüğü kadar kesin değil. Aynı sıcaklık, nem, hava akımı ve büyüme süresi bir araya geldiğinde benzer hatta birebir aynı geometrinin oluşması teorik olarak mümkün.