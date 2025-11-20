Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kristallerin düzen oyunu: Kar taneleri gerçekten eşsiz mi?

        Kristallerin düzen oyunu: Kar taneleri gerçekten eşsiz mi?

        Kış denince akla ilk düşen imgelerden biri, avuç içinde eriyen narin bir kar tanesidir. Yıllardır her bir kar tanesinin tamamen benzersiz olduğu söylenir, hatta bu fikir romantik bir gerçeklik gibi benimsenmiştir. Ancak bilim dünyası, bu mitin düşündüğümüz kadar sağlam olmadığını ortaya koyuyor. Kar tanelerinin karmaşık geometrisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar taneleri gerçekten eşsiz mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gökyüzünden süzülen her taneciğin ayrı bir kimliği olduğu fikri kulağa büyüleyici geliyor. Ama atmosferin karmaşık yapısı, kar tanelerinin sandığımız kadar “tek ve özel” olmayabileceğini gösteriyor. Doğa bazen kendini tekrar edebilir ve ortaya şaşırtıcı benzerlikler çıkabilir. Bu ilginç oluşumların ardındaki süreci sizin için derledik…

        KAR TANESİNİN DOĞUŞU

        Bir kar tanesinin yolculuğu, gökyüzünün yükseklerinde su buharının mikroskobik bir toz ya da polen taneciğine tutunmasıyla başlıyor. Bu küçük çekirdek, sıcaklık ve nem koşullarına göre kristal yüzeyler oluşturarak büyüyor.

        Her aşamada çevresel faktörler değiştiği için kristalin şekli de değişiyor. Popüler inanışın temeli burada yatıyor: Atmosferdeki her küçük oynamanın kar tanesine farklı bir imza bıraktığı düşünülüyor.

        REKLAM

        EŞSİZLİK Mİ YOKSA OLASI EŞLER Mİ?

        Bilim insanları, kar tanelerinin moleküler düzeyde benzer olsa da makroskobik biçimlerde farklı göründüğünü vurguluyor. Ancak “tamamen eşsiz” fikri düşünüldüğü kadar kesin değil. Aynı sıcaklık, nem, hava akımı ve büyüme süresi bir araya geldiğinde benzer hatta birebir aynı geometrinin oluşması teorik olarak mümkün.

        Pratikte bu koşulların aynı anda tekrar etmesi aşırı düşük ihtimal, ama neredeyse imkânsız değil. Modern görüntüleme teknikleri, iki kar tanesinin şaşırtıcı derecede benzer yapılara sahip olabileceğini gösteriyor.

        KAR TANELERİNİN GEOMETRİK DİSİPLİNİ

        Altıgen yapı, kar tanelerinin kimyasal doğasının bir sonucu. Su molekülleri belirli bir düzenle donduğu için kristaller çoğunlukla altı kollu simetri gösteriyor. Bu altı kollu yapının içinde gelişen minik kollar, büyüme sırasında sürekli değişen koşullara cevap veriyor.

        Bu yüzden aynı çekirdekten iki kol birbirinin aynısı olabiliyor, fakat tüm kolları yüzde yüz simetrik iki farklı kar tanesiyle karşılaşmak yine de düşük ihtimal.

        MİTOLOJİDEN BİLİME

        “Asla birbirine benzemeyen kar taneleri” fikri yıllardır kültürel anlatıların ve romantik kış imgelerinin bir parçası. Fakat bilimsel gözle bakıldığında bu iddia bir efsaneden ibaret. Asıl ilginç olan, eşsiz olup olmamaları değil; doğanın böylesine titiz bir matematikle milyonlarca şekli üretebilmesi.

        Kaynak: How Stuff Works, BBC, Science Explorer

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!