Kristjan Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan ve 76. dakikada oyuna giren yeni transfer Kristjan Asllani, 82. dakikada kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Arnavut oyuncu Kristjan Asllani, Siyah Beyazlılar'da ilk kez sahaya çıktığı Konyaspor maçında kırmızı kart gördü.
Arnavut futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Asllani, 82. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
23 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.