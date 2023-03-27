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Kriz büyüyor: Lübnan iki farklı saat dilimine uyandı

Kış saati uygulamasının 26 Mart yerine 20 Nisan'a kadar uzatılması kararı Lübnan'ı karıştırdı. Ülkede 2 ayrı saat dilimi uygulanırken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, kış saat uygulamasının 1 ay uzatılması kararının mezhepsel bir yöne çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, gerekçenin tamamen 'idari' olduğunu bildirdi.

Kriz büyüyor: Lübnan iki farklı saat dilimine uyandı
AA

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, uzatma kararının uygulanmasının ardından Hristiyanlardan gelen tepkilere yanıt verdi.

Kış saati uygulamasının 26 Mart yerine 20 Nisan'a kadar uzatılması kararının mezhepsel bir yöne çekilmesinden üzüntü duyduğunu kaydeden Mikati, "Tamamen idari olan karar, diğer gruplara zarar vermeden bir grup vatandaşı rahatlatmayı amaçlıyordu." ifadelerini kullandı.

Kararının detaylı izahı için ülkenin en etkin Hristiyan temsilcisi konumundaki Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai ile görüştüğünü dile getiren Mikati, "Kararın alınmasını gerektiren sebepleri ve Lübnanlı herhangi bir unsuru rencide edecek herhangi bir mülahaza ile ilgisi olmadığını anlattım." dedi.

LÜBNANLILAR İKİ SAAT DİLİMİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Sünni olan Mikati, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasına, 20 Nisan'da geçileceğini duyurmuştu.

Hükümet, gün ışından daha fazla faydalanılması için her yıl mart ayında başlatılan uygulamanın ertelenmesine herhangi bir gerekçe göstermemiş ancak bunun ramazan ayı dolayısıyla yapıldıği tahmin edilmişti.

Lübnan'daki Hristiyan Maruni Kilisesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dün değişmesi gereken ancak ertelenen saat uygulaması kararına uymayacaklarını duyurmuştu.

Kilisenin açıklamasının ardından Hristiyan STK'lar, okullar ve partilerden de hükümetin saat kararına uyulmayacağı ve yaz saatine geçileceği açıklamaları gelmişti.

Bunun ardından Lübnanlı vatandaşlar iki saat dilimi ile karşı karşıya kalmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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