Krup, solunum ses sisteminin baskın olarak ses tellerini (gırtlak) ve nefes borusunu (trakea) ve daha az derecede akciğerlerin üst solunum yollarını (bronş tüpleri) etkileyen virüslerin neden olduğu pediatrik bir hastalıktır.

Krup 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygın olarak, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda da nadiren görülür.

Sonbahar sonu ve kış başlangıcı hastalığın yoğunluğunun arttığı zamanlardır.

KRUP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

-Nefes alıp vermede zorluk,

- Ses kısıklığı,

- Burun akıntısı ve ateş,

- Hırıltılı nefes,

- Havlar şekilde öksürük,

- Öksürürken ağrı hissetme,

- Solunum yollarında şişlik,

- Geceleri meydana gelen nöbetler,

- Yutkunmada güçlük

KRUP NASIL BULAŞIR?

Krup bulaşıcıdır ve genellikle enfekte olmuş çocuklar tarafından hapşırılma veya öksürüklü hava yoluyla bulaşan damlacıklar tarafından yayılır.

Sağlıklı bir çocuk enfeksiyöz damlacıkları soluduğunda, semptomlar iki ila üç gün içinde gelişebilir.

Enfeksiyon ayrıca kapılar, mobilyalar, oyuncaklar ve diğer nesnelerde biriken enfekte olmuş mukus tarafından da yayılabilir.

KRUP HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Çoğu krup vakası, çabuk geçer ve genel olarak 3-7 gün sürdüğü bilinir.

Çoğu zaman hafif geçirilebilen ve evde tedavisi mümkün olan krup hastalığının süresi boyunca bol miktarda su tüketilmelidir.

Aynı zamanda bol sıvı alımı sağlanması; ıhlamur, nane, ada çayı, papatya çayı gibi sıvılar tüketilmesi uygun olacaktır.

Çocuğun daha rahat nefes almasına yardımcı olmak için, çocuğun yanına serin veya sıcak buhar veren cihaz konabilir. Nemlendirilmiş hava, vokal kordun şişmesini engeller ve böylece semptomları azaltır. Aynı zamanda etkili olan bir yöntem de, sıcak su buharının olduğu küvet veya duşta daha rahat nefes almasını sağlamaktır.

Geceleri öksürük veya hırıltılı nefes alışı kötüleştiğinde, serin bir ortamda 10-15 dakika kalması, çocuğun solunum semptomlarını hafifletebilir.

Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Krup Hastalığı Tedavisi

Krup hastalığı, hafif klinik tabloda genellikle 3-5 gün içerisinde iyileşebilir. Pek çok hasta evde tedavi edilebiliyor. Bununla birlikte daha ağır seyreden ve nefes almakta zorlanan bebek ve çocukların mutlaka hastaneye yatarak krup tedavisi görmesi gerekir.

Ağır olgularda epinefrin ve kortizonlu ilaçlar ses tellerindeki ödemin azaltılmasında kullanılır. Bu ilaçlar tıbbi olarak ağızdan ya da inhaler şekilde uygulanır.