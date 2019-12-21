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HaberlerYaşamKuaförden çıkmış gibi! Fiyatı diğerlerinden iki kat daha yüksek - Haberler

Görenler kuaförden çıktıklarını düşünüyor

Sivas’ta uzun ve taralı saçları ile dikkat çeken keçiler, kuaför salonundan çıkmış gibi bir görüntü veriyor

saçları yapılı keçiler
İHA

Sivas’ta yaşayan Serkan Çakar tarafından yetiştirilen keçiler saç şekilleri ile dikkat çekiyor.

İHA'nın haberine göre Sanen ve Halen cinsi keçilerin melezlenmesi ile doğan uzun saçlı keçiler, diğer keçilerin iki katı bedelle alıcı buluyor.

Görünümleriyle yüzlerde tebessüm oluşturan keçilerin sahibi Çakar, 4 buçuk yıldır hayvancılık yaptığını belirterek kendisi de ilk kez uzun saçlı keçilerle karşılaştığını söyledi.

“ÇOK KOMİK BULUYORLAR”

Serkan Çakar, uzun saçlı keçilerin komik bulunduğunu belirtip “Şu an da 42 tane keçimiz var. Bazıları proje keçisi olduğundan dolayı saçları uzun. Biz onları melezleme yoluyla ürettik. Cins keçilerdir. Süt verimleri de çok yüksek. Gören insanların çok ilgisini çekiyor. Saçları uzun olduğu için değişik geliyor. Sevmeye, fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Fiyatları diğerlerine göre daha yüksek. Nadir çıktı, devamlı karşılaştığımız bir durum değildi. 4 buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. İlk defa böyle saçları uzun olan keçi çıktı. Sosyal medyada keçilerin fotoğraflarını durum olarak paylaştık. Keçileri insanlar gördü çok yorum aldı herkes gelip fotoğraf çekilmek istediler. Çok komik buluyorlar” dedi.

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