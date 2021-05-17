Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kuaförler açık mı? Kuaförler ve berberlerin çalışma saatleri nedir?

Kuaförler açık mı? Sorusu Tam Kapanma sürecinin bitmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün yayınlanan genelgeye göre kuaför ve berberlerin çalışma saatleri ile ilgili de açıklama yapıldı. İşte detayları...

Kuaförler açık mı? Kuaförler ve berberlerin çalışma saatleri nedir?

Kuaför ve berberler açık mı? Günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. Tam kapanmanın bitmesinin ardından da kademeli normalleşme başlayacak. Kademeli normalleşme süreciyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri nedir?

KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI? KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuaför ve berberler tam kapanma sürecinde kapatılmıştı. Ancak kademeli normalleşme sürecinde kuaför ve berberler açılacak. İçişleri Bakanlığı'nın dün göndermiş olduğu kademeli normalleşme konulu genelgede, "Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." denildi. Buna göre kuaför ve berberler hafta sonu kapalı olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İl il risk haritası 17 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
KATİL BABA! Son dakika... Aile içi kanlı hesaplaşma! Babasını bıçakla öldürdü
GÜNDEMAile içi kanlı hesaplaşma! Babasını öldürdü!
Son dakika: Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı - Haberler
GÜNDEMKafa atan şahsa kurşun yağdırdı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet seyahat izin belgesi alma işlemi
GÜNDEMSeyahat izin belgesi alma işlemi
TACİZ... Son dakika: Tacizci taksiciyi meslektaşları dövdü!
GÜNDEMTacizci taksiciyi meslektaşları dövdü!
Son dakika: Eren-13 Operasyonları'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEMEren-13 Operasyonları'nda 7 terörist etkisiz hale ...
Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararları neler olacak?
GÜNDEMKabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak?
MEB duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? Kaçıncı sınıflar bu hafta okula gidecek?
GÜNDEMYüz yüze okullar ne zaman açılacak?
Babalar günü 2021 ne zaman, hangi tarihte? Babalar günü hangi gün?
GÜNDEMBabalar günü ne zaman 2021?
Bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMBugün marketler açık mı?