Kuaför ve berberler açık mı? Günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. Tam kapanmanın bitmesinin ardından da kademeli normalleşme başlayacak. Kademeli normalleşme süreciyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri nedir?

KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI? KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuaför ve berberler tam kapanma sürecinde kapatılmıştı. Ancak kademeli normalleşme sürecinde kuaför ve berberler açılacak. İçişleri Bakanlığı'nın dün göndermiş olduğu kademeli normalleşme konulu genelgede, "Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." denildi. Buna göre kuaför ve berberler hafta sonu kapalı olacak.