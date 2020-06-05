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Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çok heyecanlı, çok çekişmeli geçti.

Günlerdir merak edilen Mustafa ve Selen arasındaki yakınlaşmaya Selen son noktayı koydu. Rakiplerin imaları ve ısrarları ile sinirlenen Selen, Mustafa ile arkadaşlığın ötesinde bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Çekişmeli geçen final gününün sonunda Ramazan, Saadet ve Aleyna en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım ise Öncü, Özlem ve Selen oldu.

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İşte o anlar;