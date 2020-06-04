HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de finale yaklaştıkça yarışmacılar arasında da tansiyon yükseliyor.

Günlerdir Mustafa ile yapılan yakıştırmalara karşı sessiz kalan Selen nihayetinde bugün patladı. Özellikle Bilal’in ısrarlı sorularına sert tepki veren Selen, Mustafa ile arasında bir aşk olmadığını söyledi.

Selen’in sözleri sonrası Mustafa’nın okuduğu imalı aşk şiiri ise herkesin kafasını tekrar karıştırdı.

Gün sonunda Öncü, Özlem ve Selen birinci olurken Ramazan, Saadet ve Aleyna günü sonuncu olarak tamamladı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;