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Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çok çekişmeli geçti. İsmihan ve Abdullah birincilik yarışında Taner ve Aslı ile mücadele ederken, Fatma ve Çetin ise elenmemek için puanlarının yakın olduğu Ali ve Betül ile çekişmenin içindeydi.

Final heyecanı yarışmacılar arasında gergin anların da yaşanmasına sebep oldu. Haftanın sonunda yarışmaya yeni katılan Ali ve Betül en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Elendiklerini öğrenen Betül gözyaşlarına hakim olamadı.

KUAFÖRÜM SENSİN’DEN DEPREMZEDELERE ANLAMLI DESTEK!

Kuaförüm Sensin’de bu hafta bir ilk yaşandı. Taner ve Aslı haftanın birinciliğini ve ödülü, İsmihan ve Abdullah ile paylaştı. Yarışmacılar duyarlılık göstererek kazandıkları ödülü Elazığ’daki depremzede vatandaşlarımıza göndereceklerini açıkladı.

Kuaförüm Sensin yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;