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Kuaförüm Sensin'de sevilen yarışmacı ağlayarak stüdyoyu terk etti

Kuaförüm Sensin'de bugün yine çok heyecanlı ve çekişmeli geçti. Takımların yaptıkları saç ve makyajları hem rakiplerine hem de jüri üyelerine beğendirmeye çalıştığı programda, uzun süredir yarışan ve sevilen yarışmacı Hayat, yapılan yorumlar ve aldığı puan yüzünden ağlayarak stüdyoyu terk etti. “Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

Kuaförüm Sensin

Kuaförüm Sensin'de bugün yine çok heyecanlı ve çekişmeli geçti. Takımların yaptıkları saç ve makyajları hem  rakiplerine hem de jüri üyelerine beğendirmeye çalıştığı programda, uzun süredir yarışan ve sevilen yarışmacı Hayat, yapılan yorumlar ve aldığı puan yüzünden ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Rakiplerinin sert yorumları ile sinirleri bozulan Hayat, jüri üyesi Adnan Serter'den de düşük puan alınca gözyaşlarını tutamadı.

Hayat'ın aldığı puan jüri üyeleri Adnan Serter ve Ayşegül Kartal arasında da tartışma çıkardı. Ayşegül Kartal, Hayat'ın aldığı puanı hak etmediğini savunurken, Adnan Serter verdiği puana kimsenin karışamayacağını söyledi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

İşte o anlar;

 

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