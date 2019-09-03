Show TV'nin rekabet ve eğlence dolu yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bu kez gözyaşı vardı! Haftanın ikinci gününde "kır düğünü gelini" konsepti için yarışan yarışmacılar, gelinlikler içindeki modellerine en güzel saçı ve makyajı yapmak için çabaladı.

Aynada gelinlikli halini gören Berk ve Merve'nin modeli İklim duygusal anlar yaşadı. Sunucu Gözde Kansu'nun neden duygulandığını sorması üzerine hikâyesini anlatan İklim, stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. 18 yaşında evlat edinildiğini öğrenen İklim, yaşadığı süreçleri ve onu evlat edinen ailesine olan sevgisini anlatırken hem ağladı hem de ağlattı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

Kuaförüm Sensin’de duygusal anlar;