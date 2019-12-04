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HaberlerTelevizyonKuaförüm Sensin’de Melek, Aslı ve Tevfik arasında kıskançlık krizi!

Kuaförüm Sensin’de yarışmacılar arasında kıskançlık krizi yaşandı!

Kuaförüm Sensin, Show TV ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kuaförüm Sensin'in bugünkü bölümünde yarışmacılardan Melek, Aslı ve Tevfik arasında yaşanan kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Kuaförüm Sensin'de yaşanan ilginç anlar

Kuaförüm Sensin

Melek’e karşı beğenisini dile getiren ve her fırsatta iltifatlar eden Tevfik, Melek’in yeni yarışmacı Taner’e makyaj yaptırması üzerine çılgına döndü. Melek de kendisine kıskançlık tribi atan Tevfik'e rest çekince olanlar oldu! Tevfik ve Melek arasındaki esen ılık rüzgârlar yerini fırtınaya bıraktı. Melek, Tevfik’in kendisine hediye ettiği ismi yazılı makyaj fırçasını fırlatıp atmasıyla, ikili arasındaki ipler iyice gerildi.

Gergin geçen günün sonunda Hasan ve Tevfik, gün birincisi olurken, Taner ve Aslı günü sonuncu olarak tamamladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

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